МВД показало видео задержания фигурантов нового уголовного дела Чекалиных

Против блогеров Чекалиных возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей.

Об этом в четверг, 3 октября, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Вместе со своим партнером по бизнесу они продавали фитнес-марафон россиянам через соцсети. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

С помощью подложных документов за полгода им удалось вывести из страны более 250 миллионов рублей. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно о задержании Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа и их бизнес-партнера Романа Вишняка по делу о нелегальном переводе денег за рубеж.