ПВО сбила над Белгородской областью два украинских дрона

Очередные попытки киевского режима устроить теракты на территории России пресекли силы противовоздушной обороны. Два беспилотника ВСУ сбито над российским регионом, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что первую цель засекли около 14:30 мск над Белгородской областью. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен.

Еще один беспилотник самолетного типа появился над Белгородской областью около 15.00 мск. Силами противовоздушной обороны украинский дрон был ликвидирован.