Дочь Любови Успенской нашлась

Директор Любови Успенской сообщил, что ее дочь Татьяна Плаксина нашлась, передает "Звездач". Ряд телеграм-СМИ сообщают, что единственная наследница королевы шансона находится за границей. По некоторым данным, молодая женщина в Израиле. Якобы она никого не предупредила о своем путешествии, сообщает SHOT.

Накануне, 2 октября, Любовь Успенская выступила с заявлением о пропаже дочери. Якобы Татьяна Плаксина на протяжении нескольких дней не выходила на связь, а все телефоны оставила дома. Паникующая артистка предположила, что ее единственную наследницу могли выкрасть и накачать наркотиками, чтобы она дала интервью, дискредитирующее певицу, имеющую пророссийскую позицию.

Впрочем, в Сети комментаторы с большим недоверием отнеслись к причитаниям Любови Успенской. Многие интернет-пользователи считают, что Татьяна Плаксина, у которой в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками, могла просто "сорваться", а в Израиле оказалась ради прохождения лечения от зависимости.