Выделение Западом очередных пакетов помощи Украине затягивается

Владимир Зеленский в четверг вынужден был доложить спонсорам украинского конфликта об очередных крупных провалах ВСУ. В Киев приехал с внезапной инспекцией новый генсек НАТО Марк Рютте. Главарь националистов во всем винит своих же покровителей. Требует поддержки, какую получает Израиль. Однако в успех своих протеже западные кураторы верят все меньше. Выделение очередных пакетов помощи Украине затягивается. В США и Европе граждане требуют прекратить поставки оружия киевскому режиму.

Подробности - в репортаже Ольге Оксенич.