Похитителем кенгуру оказался серийный форточник. Все подробности дела

На допросе похититель кенгурят даже не отпирался. Его рост чуть выше 150, взгляд наивный, интонации детские - в общем, внешность у злоумышленника крайне обманчива. И даже как-то сразу не верится, что перед нами - вор-рецидивист.

В багаже - один детеныш кенгуру. Но украли троих. Загадочные исчезновения начались с Ярославля.

"Первое преступление совершено 27 сентября. Рано утром неизвестный проник на территорию зоопарка и украл детеныша кенгуру по кличке Крош. Через 3 дня аналогичный случай зарегистрирован в Калужской области", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В калужском зоопарке даже не успели определить пол сумчатых. Кенгурята только-только начали выглядывать из сумки, еще питались материнским молоком. И сами сбежать никак не могли.

Вор пришел ночью. Проник в техническое помещение и попал в вольер через слуховое окно. О существовании которого даже не все сотрудники знали. На поиски злоумышленника ушло 5 дней. Следователи быстро поняли, что у краж в Ярославле и Калуге один и тот же почерк. Вычислили преступника по телефону - номер был зафиксирован на месте обоих преступлений.

Задержали Ивана Некрасова на железнодорожном вокзале во Владимирской области. Причем в поле зрения полицейских он уже неоднократно попадал. 31-летний житель Вологодской области промышлял мелкими кражами. Но недавно перешел на экзотический формат. То крокодила внезапно завел, то кенгуру выгуливал. И вот опять взялся за сумчатых. Сам он говорит - все ради мечты. Крал в надежде обменять кенгуру на редкую обезьяну.

"Сейчас рынок животных достаточно узкий: из Европы идет мало животных, а спрос большой. Особенно на кенгуру. Многие зоопарки ищут, частники ищут. Порядка 400 тысяч рублей за двоих", - рассказал Андрей Ткаченко, генеральный директор ООО "Парк птиц".

Спасенный детеныш сейчас под присмотром специалистов.

"На данный момент кенгуренок находится в удовлетворительном состоянии под постоянным контролем ветеринарных врачей. Благодарим правоохранительные органы за качественно выполненную работу", - сказал Николай Потапов, исполняющий обязанности директора Ярославского зоопарка.

А вот другой похищенный, к сожалению, не выжил. Третьего злоумышленник успел продать. Буквально час назад полицейские обнаружили зверька в подмосковном Королеве.