Могильников намекнул на роман с Пересильд

После выхода на экраны многосерийного фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте" юные актеры, принявшие участие в съемках, проснулись знаменитыми. Так, в миг прославилась дочь Юлии Пересильд Анна, у которой, по слухам, роман с коллегой, 16-летним Ярославом Могильниковым. Парень, к слову, не только снимается в кино, но и принимает участие в рекламных съемках для знаменитого американского исполнителя Канье Уэста, специализирующегося не только на музыке, но и на одежде.

Несмотря на то, что сами юные артисты не комментируют слухи о своем романе, Могильников косвенно их подтвердил. На днях парень вышел в прямой эфир, и популярный исполнитель Молодой Платон спросил Могильникова, свободно ли его сердце.

"Мое сердечко занято", — ответил актер.

Когда его попросили назвать первую букву имени возлюбленной, то он сказал: "А", сообщает "КП".