Любови Успенской вызвали врачей

Накануне, 2 октября, Любовь Успенская объявила о пропаже единственной дочери Татьяны Плаксиной. Балерина Анастасия Волочкова, которая тесно общается с певицей, узнав о ее несчастье, немедленно связалась с ней. Выяснилось, что после пропажи дочери исполнительнице стало плохо, и Успенской вызвали врачей.

По словам балерины, Любовь Успенская спасалась капельницами и попросила ее сходить в храм и помолиться. Кроме того, артистка рассказала, что пообщалась с медиками певицы, которые подтвердили, что та в стрессовом состоянии.

"Я даже не узнала голос моей подруги. Мне врач рассказала, что у Успенской безумное давление и стресс. Одной капельницей здесь не обойтись. Она мне позвонила в таком состоянии, в таком отчаянии… Рассказала, что находилась в бреду. Нужно прежде всего сейчас спасать Любу, так как это достояние России. Она приносит стране славу, нас с ней объединяет патриотизм", — заявила Волочкова Voice.