Путин встретился с финалистами конкурса "Учитель года"

В четверг Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с финалистами конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля.

"Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", - чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом. Чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и её граждан", - отметил глава государства.