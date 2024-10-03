Большой театр нашел способ борьбы со спекулянтами

С 1 октября Большой театр начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, в целях предотвращения спекуляций. При покупке билета на официальном сайте культурного учреждения bolshoi.ru зритель указывает свои персональные данные, сообщает РИА Новости.

При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль.

Кстати, Большой театр открыл сезон оперной премьерой. На историческую сцену вернулся "Князь Игорь" Александра Бородина. Легендарная постановка Мариинки 1954 года теперь "прописалась" в Москве. За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев. Сценография и костюмы тоже из Петербурга.