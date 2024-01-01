Путин: до конца года в России будут построены еще 400 школ

На встрече с финалистами конкурса "Учитель года" Владимир Путин сообщил, что до конца 2024-го в России будут построены еще 400 школ.

Как подчеркнул президент, образовательный процесс в стране должен быть цельным и отвечать запросам XXI века, а получающие образование должны приобщаться к сплочающим общество ценностям.

По словам Путина, необходимо воспитывать в детях культуру речи и любовь к чтению. Президент поручил министру просвещения подумать над тем, что нужно для этого сделать в нынешних условиях.

Власти приведут в порядок библиотеки в Донбассе и Новороссии, где с ними настоящая беда, добавил глава государства.