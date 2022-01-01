Минобороны сообщило о взятии под контроль Угледара

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Угледара.

"Минобороны России официально сообщает о взятии Угледара. Бои за город велись с 2022 года. Угледар считался одним из ключевых пунктов обороны Украины на западе ДНР. Обе стороны считают Угледар важным из-за географического положения: возвышенность на пересечении восточного и южного фронтов", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ВСУ использовали Угледар как плацдарм для обстрела российских позиций. Теперь российские войска смогут смогут наладить логистическое снабжение, продолжить наступление на других направлениях.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что для ВСУ Угледар потерян, а наказать за это следует министра обороны страны Рустема Умерова.