Французы перестают доверять президенту Макрону

Рейтинг доверия французов к президенту страны Эммануэлю Макрону снизился за месяц на три пункта и упал до 22%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечает издание, французы перестают доверять своему лидеру, о чем свидетельствуют столь низкие цифры. Еще меньше - 21% - демонстрировал опрос несколько лет назад, в первый президентский срок Макрона, когда началось массовое протестное движение "желтых жилетов".

Интересно, что в собственном электоральном лагере Макрону доверяет 81% избирателей.

Ранее Эммануэль Макрон призвал подумать "о новой форме организации Европы" и переосмыслить отношения с Россией. Об этом заявил французский лидер на международной конференции по вопросам мира в Париже. Президент Макрон уверен, что необходимо "выстроить новый мировой порядок", так как нынешний неполон и несправедлив. При этом Франция все еще допускает возможность отправки своих войск на Украину и не отказывается от этой идеи.