Нарышкин: Запад услышал предупреждение России

Совещание у президента России Владимира Путина, где обсуждались дополнения в ядерную доктрину страны, стало жестким предупреждением безответственным западным политикам, заявил журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"По тем данным, которые сейчас получает Служба внешней разведки России, это предупреждение в большинстве западных столиц услышано", - приводит слова Нарышкина ТАСС.

Напомним, с предложением внести изменения в российскую ядерную доктрину выступил президент Владимир Путин.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты готовы демонстрировать свою "ядерную дубину", однако им не удастся запугать Россию. Он заверил, что наша страна располагает достаточными средствами сдерживания, чтобы отразить попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб ее суверенитету.