Солисты "Москонцерта" посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Заслуженные артисты России, солисты "Москонцерта" Валентина Воронина и Геннадий Шишлин посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту и поделились впечатлениями от увиденного.

"Я в восторге от призывного пункта. Все до мелочей решено. Я посмотрела, какое техническое оснащение – ну просто все великолепно и четко, профессионально, быстро", – отметила Валентина Воронина.

Кроме того, артисты выразили надежду на скорое возвращение контрактников с победой.

"Я хочу им пожелать, чтобы они ни за что не волновались, потому что все сделано для того, чтобы их семьи были защищены. Самое главное, чтобы они понимали, что мы их ждем с победой, чтобы они берегли себя. Мы гордимся ими", - заявила артистка.

Ранее посещали Единый пункт отбора на военную службу в Москве другие артисты "Москонцерта" Павел Быков, Сергей Борзов, Ольга Кузнецова и Эльвира Сабанова. Также поддержала военнослужащих актриса Ольга Будина. В разное время в Едином пункте побывали певцы Феликс Царикати, Александр Буйнов, Лада Дэнс, Маргарита Суханкина и другие.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.