Юных москвичей приглашают к участию в конкурсах ко Дню памяти жертв ДТП

Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной, занимающийся поддержкой детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, приглашает к участию в приуроченных ко Всемирному дню памяти жертв ДТП конкурсах.

Мероприятия пройдут с 1 октября по 17 ноября.

Среди мероприятий - VIII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД "Новый дорожный знак глазами детей" проекта "Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства", III Всероссийском конкурсе видеоработ и презентаций "Юные россияне za мир на дорогах!", II Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД "Дорожные знаки — руками детей".

Все подробности можно узнать здесь.