Объявлено о проведении экологической акции "БумБатл"

23 сентября стартовал пятый сезон акции "БумБатл", цель которой - формирование экологической культуры, сокращение излишнего потребления бумаги и выстраивание системы ее переработки.

Коллективные заявки на участие в акции принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачёте можно с 23 сентября по 15 ноября.

Второй год подряд акция проходит под эгидой Всероссийского экологического движения "Экосистема". Волонтеры подготовили серию экологических мероприятий в каждом регионе страны.

Все подробности можно узнать здесь.