Проститься с Добрыниным хочет его внебрачный сын

Несколько дней назад не стало автора-песенника, композитора, исполнителя Вячеслава Добрынина. Он умер на 79-ом году жизни. Завтра, 4 октября, прославленного артиста, написавшего хиты для многих представителей отечественного шоу-бизнеса, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Предполагается, что отдать последнюю дань почтения композитору придет немало людей: поклонников, друзей и близких. Кроме того, выяснилось, что хочет посетить траурную церемонию и внебрачный сын Вячеслава Добрынина Альберт Штефан, который живет в Красноярском крае, сообщает "МК". Якобы узнав о смерти Доктора Шлягера, мужчина немедленно изъявил желание посетить его похороны.

В Сети бурно отреагировали на эту новость. Многие интернет-пользователи считают, что ему на мероприятии делать нечего, дескать, при жизни Добрынин не хотел видеться с предполагаемым сыном, а после смерти - тем более это никому не нужно.

Напомним, о том, что у композитора якобы есть внебрачный сын, стало известно на шоу Андрея Малахова. Альберт Штефан мечтал встретиться с именитым отцом, но тот на программу так и не пришел.

Говорят, о существовании Штефана Добрынин будто бы знал, но не делал попыток лично познакомиться с мальчиком. С мамой Альберта Светланой, по некоторым данным, артист познакомился на гастролях в Сибири. Спустя время, уже будучи беременной, она приехала к нему в Москву, но будущий Доктор Шлягер будто бы ответил, что у него есть невеста.