За последние два года в Угледаре, наверное, никогда не было так тихо. В небе не слышен свист снарядов. А на крышах высотных домов и административных зданиях появляются красные флаги Победы и российские триколоры.

У этих морских пехотинцев есть мечта - после победы открыть небольшой ресторанчик. Вот уже и город выбрали. Бои за Угледар начались еще в 2022 году сразу после освобождении соседней Волновахи. В городе проживало чуть менее 15 тысяч человек. Большинство из них работали на соседних угольных шахтах. Расположение населенного пункта со стратегической точки зрения оказалось очень важным. За ним - донецкие степи и оперативный простор для наступающей армии.

Несмотря на размеры города, главная проблема при штурме заключалась в том, что населенный пункт - это в основном высотные дома, да еще и находящиеся на возвышенности. Как средневековая каменная крепость. Из Угледара в зоне досягаемости украинской артиллерии были Донецк, железнодорожная ветка соединяющая столицу ДНР с Крымом. А также автомобильная дорога Донецк - Мариуполь.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

При штурме Угледара отказались от тактики лобовой атаки и обходили город с флангов, перерезая пути снабжения и эвакуации. Начиная с лета этого года город медленно, но верно брали в клещи. А так как решением Зеленского боеспособные части были выведены в Курскую область, серьезно ослабла оборона в том числе и Угледара. Солдаты украинской 72-й механизированной бригады жаловались, что подкрепление - это дедушки, которым за пятьдесят и они не способны отличить автомат от пулемета.

Еще на прошлой неделе стало понятно - город перейдёт под контроль российских сил, но приказа отступать из Киева не было. Потому что у Зеленского было американское турне. И сдача города, который, по словам украинских политиков и генералов, никогда не будет сдан, означала бы полный провал. Но теперь Угледар уже, оказывается, и не такой уж и важный город, за который ВСУ зачем-то цеплялись целых два года.

Украинские источники приводят такие цифры. От одного из украинских батальонов 72-й бригады численностью 350 человек в живых остались 30 солдат. Большинство погибли в попытках спастись от российских артиллерии и авиации, как раз когда Зеленский за океаном ходил по званным вечерам и телевизионным ток-шоу. А сейчас вот лицемерно вспомнил о собственных гражданах. ВСУ бежали, бросая погибших и еще живых.

Донецкая степь за Угледаром - это дорога на Днепропетровск и Запорожье, если точно на запад. На север и северо-запад - тогда на Курахово, Покровск, Часов Яр, где оборона ВСУ уже также практически уничтожена.

Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки "Восток": Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка и Левадное. Отразили две контратаки штурмовых групп.

Карта от российского Минобороны показывает, что удары наносятся по всей линии фронта от Угледара до Донецка. Очевидно, что восполнять потери хотя бы на этом одном участке после освобождения Угледара и ликвидации военной логистики Киеву будет очень сложно.