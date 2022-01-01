Путин пообщался с финалистами конкурса "Учитель года". Основные тезисы

Эту встречу с лауреатами профессиональных конкурсов сферы образования президент проводит в преддверии Дня учителя. А накануне отмечали День работника среднего профессионального образования. Праздники близки не только по датам, подчеркивает Владимир Путин.

Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства. Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом; чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и её граждан.

Именно поэтому на педагогов возложена, возможно, самая главная роль - достойно воспитать подрастающее поколение и привить ему любовь и уважение к знаниям.

Отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию. Повторю: образовательное пространство на всей территории нашей страны едино, и необходимо, чтобы оно отвечало самым высоким стандартам повсеместно, во всех регионах. Это касается и инфраструктуры, то есть строительства новых зданий образовательных учреждений, реконструкции и ремонта действующих, и содержания, конечно, образовательных программ, качества преподавания, и условий для профессионального роста, развития педагогов, конечно.

Идеи и предложения президент получает от самих преподавателей. Современная жизнь проходит в эпоху цифровизации, причем на всех уровнях. Это не плохо, но учителей тревожит заметное снижение уровня речевой культуры подрастающего поколения.

Хорошая речь - это не только признак общего интеллектуального развития, но это один из серьезных, существенных признаков интеллектуального развития человека. И, конечно, это тоже связано с национальной идентичностью. Здесь целый комплекс должен быть. Нужно прививать навыки и любовь к чтению, обсуждать эту литературу. Конечно, пальчиком нажимать кнопочки – это тоже важно, это чрезвычайно важно в современном мире, чтобы быть успешными, чтобы страна была успешной, надо владеть этими цифровыми методами для получения знаний, обмена знаниями, достижения успехов в профессии, но речевая культура чрезвычайно важна. Давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы и книга была в руках у молодого человека, чтобы любовь была к книге, чтобы они пользовались не только интернетом.

О важности того, чтобы юные россияне были начитанными, говорили все учителя. Звучат предложения создания на базе учебных учреждений специализированных читательских клубов. Речь заходит и об обновлении школьных библиотек.

Обновлять нужно библиотеки. Мы посмотрели, что на наших так называемых новых территориях – ЛНР, ДНР, в Новороссии, в Херсонской области – беда просто, насколько я себе представляю. Внимание не уделяли никогда прежние власти, а мы должны. Потому что это, безусловно, очень важная часть и воспитательного процесса, особенно если речь идет о молодых людях.

С 2022 года в школьную программу вошёл "Разговор о важном". Предмет действительно важный для воспитания юного поколения. Воспитательница детского сада Надежда Воронцова уверена: современные дети готовы к таким урокам и в более раннем возрасте.

"Разговоры о важном" - это серьезное начало большой работы. Здесь важно только не перегибать ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Все должно быть подчинено интересам ребенка. Не случайно у нас в народе возникли вот эти устойчивые обороты как: впитал в себя что-то с молоком матери. Это говорит о том, что базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая понятия Родины, страны с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, братом или сестрой, младшей или старшей. Это правильная и очень нужная работа. Я вас, безусловно, поддерживаю.

Общение учителей с президентом длилось чуть больше часа. Путин отметил: подобные разговоры действительно важны - во время таких встреч и бесед как раз и приходят важные идеи о совершенствовании системы образования. В этом году в стране появятся еще 400 школ.