Мишустин рассказал о поддержке отечественной микроэлектроники

Один миллиард рублей дополнительно в виде грантов выделят на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы передовым компаниям. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
Эти средства пойдут на реализацию не менее восьми инновационных проектов в машиностроении, которое связанно с транспортным и нефтегазовым сектором.
Еще одна тема - поддержка отечественной микроэлектроники. Эта сфера очень сильно влияет на смежные высокотехнологичные отрасли российской экономики - от автопрома до космоса.
В России действует целый комплекс мер, которые помогают предприятиям радиоэлектронной промышленности. Одна из них – это льготная ставка по налогу на прибыль. Она помогает компаниям сэкономить существенные ресурсы. Это уже десятки миллиардов рублей в год. Мера эта действует до конца декабря. Правительство предлагает продлить ее еще на три года. С некоторым повышением ставки, исходя из существующих макроэкономических реалий.