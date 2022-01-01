Матвиенко посетила Севастополь

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" станет оплотом русской духовности для потомков. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она с рабочей поездкой посетила Севастополь.

Новый туристический объект города-героя ей показали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Строительство объектов "Нового Херсонеса" началось в 2022 году и было завершено за полтора года. На территории в 24 гектара возведен уникальный садово-парковый ансамбль, главными точками которого являются три музея: Христианства, Античности и Византии, а также Крыма и Новороссии.

Валентина Матвиенко также побывала в детской школе искусств и обсудила с губернатором социальные проекты, которые реализуются в Севастополе и создают более комфортную жизнь горожанам.