Матвиенко посетила Севастополь

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" станет оплотом русской духовности для потомков. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она с рабочей поездкой посетила Севастополь.
Новый туристический объект города-героя ей показали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Строительство объектов "Нового Херсонеса" началось в 2022 году и было завершено за полтора года. На территории в 24 гектара возведен уникальный садово-парковый ансамбль, главными точками которого являются три музея: Христианства, Античности и Византии, а также Крыма и Новороссии.
Валентина Матвиенко также побывала в детской школе искусств и обсудила с губернатором социальные проекты, которые реализуются в Севастополе и создают более комфортную жизнь горожанам.
В правильном месте, в правильное время, когда мы должны знать свои истоки, свою историю - такой колоссальный и уникальный комплекс. Я думаю, что жители Севастополя, конечно, оценили. И я знаю, что все приходят, все смотрят, все гордятся.