Эксперт проанализировал отношения Успенской и Плаксиной: "Таня очень боится мать"

Накануне, 2 октября, Любовь Успенская выступила с заявлением о пропаже своей единственной дочери Татьяны Плаксиной. Артистка билась чуть ли не в припадке, предполагая, что ее кровиночку могли выкрасть или накачать наркотиками злоумышленники. Однако уже на следующий день, 3 октября, оказалось, что Татьяна Плаксина находится в Израиле. Зачем она туда отправилась и что там делает, пока неизвестно.

Меж тем журналисты попросили психолога и профайлера Ксению Матур проанализировать последнее совместное интервью Успенской и Плаксиной. Эксперт посмотрела видео с концерта "Белые ночи" на канале "Натямба", вышедшее в июле, и поделилась своими наблюдениями.

"По интервью видно, что Таня очень боится свою мать, она на нее практически не смотрит, отходит в сторону и отводит взгляд. Видно, что она чем-то обеспокоена и напугана", - рассказал эксперт "КП".

По словам специалиста, Татьяна Плаксина своими жестами словно создает стену между собой и другими людьми.

"Любовь же перебивает дочь, словно не хочет, чтобы она сказала что-то не то, исправляет ее. А Таня в это время отходит в сторону и замолкает. Создается ощущение, что Таня вынуждена жить, подчиняясь матери", - заключила Матур.