"Не знаю, как я выживала": Боярская рассказала о семье

Елизавета Боярская считается одной из самых закрытых отечественных актрис. Она почти не дает интервью, редко посещает светские мероприятия. Поэтому ее участие в подкасте HiFi-стриминга Звук "До Звезды" привлек пристальное внимание многочисленных поклонников.

Актриса призналась, что будучи дочкой прославленных артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан на протяжении долгого времени чувствовала потребность превзойти родителей в профессии. Однако когда она сумела достичь успеха как самостоятельная величина, то у нее постепенно пропало желание кому-то что-то доказать. Боярская перестала стесняться того, что ее часто сравнивают с родителями. Более того, семья для нее теперь стоит на первом месте.

"Я сейчас пришла к тому, что моя семья — это самое важное для меня. Я вижу, как растут мои дети, я участвую в их делах в школе или в кружках, в совместных походах в музеи и на экскурсии. Это мой главный интерес в жизни сейчас", - призналась актриса.

Так было не всегда. Еще до рождения первого сына Андрея Елизавета очень много работала и училась. Она снималась в нескольких проектах, сдавала экзамены в Театральной академии, репетировала. Актриса была настоящим трудоголиком. Но со временем этот пыл угас, и произошло очень серьезное переосмысление ценностей.

"Не знаю, как я выживала", - заключила Боярская.