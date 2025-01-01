В Минобрнауки отказались давать женщинам с детьми допбаллы при поступлении в вуз

Российские университеты всесторонне поддерживают студенческие семьи, а индивидуальных достижений, которые учитывает вуз при поступлении абитуриента, сейчас достаточное количество, передает ТАСС.

Ранее Минобрнауки анонсировало изменения приемных испытаний в вузы. Вводить их будут постепенно, разделив приложение к ведомственному приказу на две части. Направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, будут перечислены в первой части приложения, которая начнет действовать в 2025 году. Вторая часть, предполагающая существенные новации вступит в силу в 2026 году.