40 нелегалов, найденных на стройке в Подмосковье, выдворят из России

Полицейские в ходе рейда на территории стройки в Подмосковье проверили почти 100 мигрантов, 40 из них выдворят из России. Речь идет о территории строительства жилого комплекса в Мытищах, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что число преступлений, которые совершили нелегалы за первые восемь месяцев года, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с 2 880 до 8 059.

Меж тем число нелегальных мигрантов в России достигло 630 тысяч. К слову, сотрудники правоохранительных органов с 2022 года отказали в предоставлении миграционных статусов около 14 тысячам иностранных граждан с поддельными сертификатами о знании русского языка. Полиция занимается выявлением лиц, которые устраивают фиктивные экзамены для иностранных граждан.