Эвелина Бледанс: "Да отстаньте уже от моих губ!"

Эвелина Бледанс в этом году отметила юбилей. Популярной артистке исполнилось 55 лет, но кто даст?! Актриса тщательно следит за собой, поэтому и выглядит великолепно. Эвелина периодически хвастается потрясающей фигурой, при этом не скрывая, что не только благодаря спорту, но и помощи косметолога и пластического хирурга обязана такой внешностью.

Меж тем актриса регулярно получает порцию ненависти и зависти в Интернете, но старается остро не реагировать на неприятные комментарии.

"Я же живой человек. Бывает, что понервничаю, расстроюсь. Даже взбешусь! Особенно когда сто человек подряд под фото напишут "А губы-то сделанные!" Да отстаньте уже от моих губ, натуральные они! И эталонные — с их фото девчонки к косметологам ходят, чтобы им такие же сделали. Так что угомонитесь", - призвала хейтеров Бледанс.

Она рассказала историю о том, как ее приятельница, актриса Лариса Гузеева, выяснила, что их общая знакомая коллега под другими аккаунтами льет грязь на нее и звезду "Жестокого романса". Эвелина призналась, что очень удивилась, когда узнала.

"Среди актрис куча тех, у кого психика далека от здоровой. Профессия такая: ты постоянно в стрессе, в ожидании роли", - констатировала Эвелина в интервью lady.mail.ru.