С 10 лет дети сами решают, с кем жить: адвокат высказался о борьбе Прилучного и Муцениеце за детей

После того, как Агата Муцениеце отсудила у Павла Прилучного увеличенные алименты на сына Тимофея и дочь Мию, актер подал встречный иск об определении места жительства детей. Вчера, 2 октября, состоялось судебное заседание, по итогу которого актриса в своем телеграм-канале призналась, что происходящее это "сущий ад". Муцениеце не стала распространяться о деталях, поэтому журналисты обратились к адвокату, чтобы выяснить, как обычно проходят подобные судебные разбирательства.

"Учитываются в первую очередь интересы детей. Суд проверяет характеристики личностей родителей, а также условия их жизни. С десяти лет дети могут высказывать свое мнение, с кем они хотят жить. Обязательно участвуют органы опеки и попечительства, они дают свое заключение. Как правило, если мать ведет нормальный образ жизни, то маленьких детей оставляют с ней. Плюс учтут фактор привязанности детей к конкретному родителю и привычный бытовой уклад", - рассказала адвокат Елена Сенина.

Если ситуация неоднозначная, то проводится специальная экспертиза, на вопросы отвечают дети. Если суд происходит в Москве, то ее делают чаще всего в институте Сербского.

Адвокат уточнила: нет гарантий, что будет точно так, как решат наследники судящихся родителей, ведь не исключено, что на детей могли повлиять перед заседанием. Поэтому суд будет брать во внимание и другие факторы, но исходить из интересов ребят, объяснила Сенина в беседе с Woman.ru.