Нагиев или Воробьев: кто заменит Волкова в сериале "Постучись в мою дверь в Москве"

Премьера российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь" состоялась в начале февраля. Первыми новинку оценили подписчики онлайн-платформ, а затем проект показали по телевидению. В июле стало известно, что сериал продлен на второй сезон. Съемки должны начаться осенью.

Сейчас стало известно, что исполнитель главной мужской роли Никита Волков (в турецкой версии Серкан Болат) не будет сниматься в продолжении. Теперь ходят слухи, что его заменит Кирилл Нагиев. Впрочем, поговаривают, что вместо Волкова роль Сергея Градского исполнит Алексей Воробьев.

В Сети неоднозначно комментируют эту информацию. Большинство зрителей вообще против продолжения съемок сериала, они считают, что и первый-то не следовало снимать. По всей видимости, посмотревшие турецкую версию зрители не в восторге от российской адаптации. По их мнению, Волков оказался совершенно безэмоциональным.

Впрочем, нашлись и фанаты российской версии. В Сети эти люди выразили надежду, что Нагиев сможет лучше воплотить образ главного героя.