В хосписе для диких кошек умер один из старейших леопардов России

Леопард по кличке Герд последние три года жил в "Доме тигра" — хосписе для диких кошек в Ленинградской области.

Накануне ему резко стало плохо. Ветеринары диагностировали у него острую почечную недостаточность, помочь ему было невозможно, леопард скончался. Отметим, что продолжительность жизни леопардов в дикой природе до 10—11 лет, в неволе до 21 года.

"Подарили и осуществили нашу мечту, дав 20-летнему коту свой кусок леса на старости лет. Он неумело лазил по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами, он просто жил и радовал нас всех", - передает РИА Новости сообщение хосписа.

Ранее в Приморье обнаружили редчайшего дальневосточного леопарда. Узор на его шкуре оказался уникальным - его не смогли найти ни в одной специальной базе. Теперь за хищником будут тщательно следить. В России сейчас в дикой природе обитают 129 взрослых леопардов.