Делягин: "Шольц борется за выживание, но у просроченной ливерной колбасы нет будущего"

Обстоятельства потери Угледара глава киевского режима мог лично объяснить новому генеральному секретарю НАТО. Через два дня после вступления в должность Марк Рютте нанёс визит на Украину и заверил Владимира Зеленского в полной поддержке со стороны альянса. Но курс на бессмысленную накачку Украины вооружениями не встречает одобрения здравомыслящих людей ни в Европе, ни за океаном. В Берлине в четверг прошла массовая демонстрация против поставок оружия киевскому режиму.

О перипетиях европейской дипломатии с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы России по экономической политике.

— Срочно нужно начинать переговоры о мире. Украинскому конфликту нужно положить конец. На этом фоне в Германии сенсация. Пресса сообщила, что Шольц готов Путину позвонить. Вот до чего докатился федеральный канцлер, что даже слухи о намерении позвонить Владимиру Путину, простой намек на это, становится не общенациональной, а общеевропейская сенсация. Это все, знаете, напоминает вот такие театральные афиши, когда спектакль не готов, а афиша уже расклеена. Все говорят мир-мир, но конкретики ни у кого нет.

— Нет, дело не в конкретике. Дело в том, что Шольц борется за политическое выживание. У просроченной ливерной колбасы нет будущего, но она это понять не в состоянии, потому что мозга нет. И он борется, пытается удержаться как-то на плаву. И действительно я понимаю потрясение и недоумение немцев, когда вдруг их канцлер собрался совершить что-то, не являющееся полным идиотизмом. С другой стороны, Европа - это территория, которая уничтожается глобальными конкурентами, в первую очередь США и Англией. И способ уничтожения - это разрыв связи с Россией. Поэтому европейцы, которые помнят, что деньги приходят с Востока, а точнее из России, они на любую тему нормализации отношений с Россией, естественно, реагируют позитивно. Помните, такой Макрон, такая извращенная тень Наполеона, там где-то болтается. Как он стал второй раз президентом Франции? Не то, что он пообещал позвонить. Он действительно начал пытаться энергично контактировать. Ну и, соответственно, он получил определенный дополнительный авторитет во Франции. На выборах хватило, а больше ему неинтересно. А вот Шольц… Ну, понимаете, у нас про это намерение никто не знает. Звонить он точно не будет. Понимаете, нужно же поднять трубку. Это осмысленное действие. Вряд ли он на это способен. Ну, просто запустили слух для поддержания рейтинга.

— Вот тут бывший госсекретарь США Майк Помпео поставит вам запятую. Что он сказал днем ранее. Нам нужно вернуть русских к европейской, а не к азиатской модели. Если бы эта война прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать их, что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем. Что за бонусы, что за плюшки нам посулили?

— Знаете, нас, Запад нас грабил, грубо говоря. При этом в основном грабила Европа. И на основе экономического сотрудничества грабила Европа, в финансовом отношении нас грабили американцы. Естественно, они, опустив железный занавес, они соскучились. Ну а я вас привык грабить. И вдруг я решил, что человек недостоин того, чтобы я его грабил, и перестал грабить. А денег хочется.

— Но большая часть наших активов заморожены не в США, а все-таки в Европе. И проценты они отдают украинцам, как они говорят.

— Во-первых, это они говорят. Во-вторых, это хорошая бизнес-схема. Взять проценты напрямую как-то неловко. Они отдают украинцам. Что происходит с этими деньгами дальше? Часть этих денег возвращается в финансовую систему Европы и Америки, кстати говоря, через возврат долгов. Часть через оплату военных поставок, ну а часть, как я понимаю, основная, просто тупо воруются и привозится, как бы сказать помягче, украинскими бандитами, которых некоторые считают политическими деятелями, в Европу и там, значит, вкладываются в финансовую систему. Очень хороший, разумный, эффективный бизнес.