Суд Киева не стал защищать пышнотелую главу музея Голодомора от насмешек

Притеснения за броскую внешность и подрыв национальной идеологии. На Украине, которая вроде бы уже совсем Европа, жуткий скандал. С местным колоритом. Европейские ценности там уже впитали, да ещё приумножили. Но толерантность пошла вразрез с национальной идеей. Директора музея Голодомора Лесю Гасиджак оклеветали!

"И вот после Нового года выступает ещё раз: обвинила США в новом современном голодоморе, потому что они отказываются Украину спонсировать".

Леся Гасиджак на теме Голодомора сидит плотно. Эта сомнительная концепция была распиарена на международном уровне, чтобы украинцы выглядели как жертвы геноцида, истерзанные советской системой. В этом и состоит национальная идея современной Украины.

Леся Гасиджак на Украине фигура заметная. Издалека. Из пустой украинской казны Верховная Рада выделяет 600 миллионов гривен на расширение музея. Видимо, голодомор должен охватить всю страну.

Всё было гладко в жизни Леси, но на сцену вышел юрист Клим Братковский - говорящая фамилия. Состоит адвокатом при депутате Верховной Рады Александре Дубинском. В один прекрасный день адвокат вспомнил про масштабную Лесю. В соцсеть тут же полетел пасквиль: "А вы видели, как выглядит и. о. гендиректора музея Голодомора Леся Гасиджак? Это какое-то издевательство над памятью о Голодоморе!"

А как должен выглядеть директор музея Голодомора? Видимо, измождённым, полуживым, изрезанным серпом, добитый молотом. Буквально, дышать на ладан? А бдительные граждане видели, как Леся отплясывает на дискотеках.

Женщина, что называется, в теле, да ещё в таком, что на двух музейных работников разделить можно. Не модель, конечно. Но как-то не красиво осуждать даму за лишние килограммы. Но это у нас, в отсталой России не принято. А на Украине Лесю Гасиджак начали трепать по всем соцсетям.

Леся подала на обидчика в суд, пусть извиняется. Публика замерла. Но Голосеевский районный суд Киева отказал несчастной Лесе Гасиджак в иске о защите достоинства и деловой репутации. Украинские патриоты в растерянности. Получается, суд признал, что музей Голодомора возглавляет женщина, своими габаритами дискредитирующая национальную идеологию, заложенную в экспозиции этого сомнительного заведения.

Ничего! Настоящие украинские борцуны найдут, чем заняться. Вот, в Одессе решили снеси памятник Пушкину, как символу российского имперского шовинизма. Опросили местных: как, поддержите?

"Мой прадед сдавал деньги на этот памятник. Я здесь буду стоять костями чтоб его не сносили. Памятник был, есть и будет. И я уверен, что никто не посмеет его снести".

А бедной Лесе Гасиджак или на диету садиться, или уходить с поста директора музея Голодомора. Чтобы не срамить водевильную национальную идеологию.

В которой в действительности всё не так как на самом деле.