ПВО сбила за ночь 18 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на российской территории. За ночь ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, шесть украинских дронов уничтожено над территорией Белгородской области. 5 беспилотных летательных аппаратов сбито над акваторией Азовского моря, один – над Ростовской областью. Шесть БПЛА перехвачено и ликвидировано над Воронежской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram, что средства РЭБ подавили украинские БПЛА в Аннинском районе. Один из дронов упал на территорию нефтебазы, где загорелась пустая цистерна. Пострадавших, по предварительным данным, нет.