Пожар на нефтебазе под Пермью ликвидировали на площади 10 тысяч "квадратов"

Специалисты устанавливают причину возгорания на территории частной базы по хранению нефтепродуктов в Пермском крае. Дознаватели рассматривают две версии: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования, сообщили в МЧС России.

Ранее стало известно, что спасатели локализовали крупный пожар в промзоне деревни Осенцы Пермского края. Загорелась частная база по хранению нефтепродуктов, огонь распространился на площадь в 10 тысяч квадратных метров.

С огнем боролись более 60 специалистов, было задействовано 19 единиц техники. В МЧС подчеркивали, что пламя охватило емкости с топливом. Пожарным удалось не допустить распространения огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность.