Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал первые приказы после потери Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям агентства, главком ВСУ приказал усилить оборону на востоке подконтрольной Киеву части региона.

Сам Сырский, по его словам, работает на "одном из самых горячих участков фронта" в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады на покровском направлении.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что отступление Вооруженных сил Украины под давлением российских бойцов — это правильный шаг для сохранения жизни украинских военных.

Однако бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал в своем блоге, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ по вине Зеленского. По словам эксперта, "им не давали помощь, им не давали соответствующую поддержку — ни ракетную, ни артиллерийскую, ни дроновую".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия завершит специальную военную операцию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. При этом конкретных сроков завершения СВО нет, они и не столь важны.