Антонов предостерег США от шагов, ведущих к ядерному конфликту

Американские власти, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России, прокладывают дорогу к ядерному конфликту. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что "вынужден опять вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории".

Это серьезный шаг не просто на эскалацию — это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту, однако победителей в нем не будет, предупредил Антонов.

Он возложил ответственность за это на "центры принятия решений, которые в том числе находятся здесь", в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупреждала, что развязанная Соединенными Штатами и НАТО гибридная война против России угрожает вылиться в качественно новый и угрожающий всему миру формат — прямое столкновение ядерных держав.

В Кремле подчеркивали, что Россия не будет обсуждать стратегические наступательные вооружения, "не принимая во внимание военную ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН напомнил, что попытки воевать с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны и опасны. Дипломат выразил надежду на то, что страны НАТО отнесутся к этому серьезно.