Семьи работников российского посольства вывезли из Ливана

Из Ливана благополучно эвакуированы 60 граждан России - члены семей сотрудников нашего посольства. В связи с резким обострением ситуации в регионе, в Бейрут по поручению президента за ними был отправлен самолёт МЧС Ил-76.

Среди улетавших из Ливана россиян были две беременные женщины. В полёте группу сопровождали психологи и медики МЧС.

По пути самолёт совершил промежуточную посадку для дозаправки на российской военной базе в Сирии. Там эвакуированные граждане смогли пообедать и даже совершить экскурсию по музею. И уже накануне вечером спецборт МЧС совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский.