На Камчатке застрявшим в лимане косаткам удалось выйти в открытое море

Семья косаток, которую трое суток спасали на Камчатке, со второй попытки вышли в Охотское море.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Специалистам удалось направить животных в более глубокое место, чтобы они могли плыть.

"Там самка с малышом, она пыталась его покормить, как только почувствовала воду. Будем смотреть, как они дальше будут себя вести", - рассказали спасатели.

Косатки попали в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района утром в среду. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, поздно вечером косатки ушли с мелководья к открытому морю. На следующий день семейство вновь оказалось на мели. Волонтеры и спасатели защищали их от чаек и поливали водой, чтобы кожа не пересохла.