СКР проверит информацию о похищении пенсионеров в регионах

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверки после сообщений средств массовой информации о похищениях пожилых людей. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Информация о похищениях пенсионеров в субъектах Российской Федерации для использования их в качестве рабочей силы прозвучала в эфире одного из телеканалов.

Бастрыкин велел руководителям следственных управлений СКР в названных регионах организовать проверки по сообщениям СМИ, а после их завершения — представить доклады, сообщает ТАСС.

Тем временем Федеральная служба безопасности задержала сотрудников украинской разведки в Калининграде. Они планировали похищение и нелегальный вывоз через границу ребенка, отец которого — сотрудник украинского Министерства обороны.

Расследуется уголовное дело о похищении бизнесвумен Натальи Алешниковой в Саратовской области. Позднее ее обнаружили с перерезанным горлом. По сообщениям источников, по подозрению в организации преступления задержали женщина, которая решила избавиться от Натальи из ревности.