В РАН допустили проникновение вируса Марбург в Россию

Российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург. Такое мнение выразил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Для лихорадки Марбург характерны высокая летальность, геморрагический синдром, поражение печени, ЖКТ и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей, а также от забоелвшего человека здоровому через близкие контакты.

По мнению специалиста, завоз инфекции в страну — "вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся".

Онищенко подчеркнул, что "это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия", в том числе готовить медиков, чтобы они при встрече с больными могли верно определить заболевание, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова предупреждала, что в связи с изменением климата происходит расширение ареала переносчиков опасных болезней. Например, лихорадки Эбола и Марбург распространяются на новые территории.

В Роспотребнадзоре также отмечали, что продолжается резкий сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Самым надежным средством, сокращающим риск инфицирования гриппом, остается вакцинация. Кроме того, прививка подстрахует от осложнений, даже если избежать инфицирования не удастся.