Установлены все участники конфликта со стрельбой в Одинцове

Полиция установила всех участников конфликта в подмосковном Одинцове.

Инцидент произошел накануне вечером в районе ЖК "Сколково" на улице Чистяковой. Мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода, после чего скрылся.

Установлено, что между четырьмя мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку со стрельбой. Пострадавшего госпитализировали, двух других участников конфликта доставили в отделение полиции. Стрелявшего разыскивают.

Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в подмосковном главке МВД.