Детали операции по освобождению Угледара раскрыли в Минобороны России. В ведомстве сослались на рассказ бойцов снайперских подразделений объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья. По их данным, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций.

В Минобороны отметили, что подавить сопротивление врага удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп. Снайперы окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по ВСУ. А решающую роль при захвате последних опорных пунктов ВСУ сыграли грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ бригады морпехов Тихоокеанского флота группировки "Восток".

Подчеркивается, что командование ВСУ бросило на оборону Угледара самые боеспособные подразделения. В итоге украинская армия потеряла значительную часть элитных формирований и бронетехники, передает РИА Новости.