Леру Кудрявцеву в ночи довели до слез

Лера Кудрявцева разоткровенничалась в своем Telegram-канале. В ночи известная телеведущая призналась, что ее довели до слез.

Но переживать фанатам не стоит. Причина слез Кудрявцевой кроется не в каких-то тяжелых событиях в жизни, потерях или любовных неудачах.

Звезда телеэкранов всего лишь посмотрела турецкий сериал. О чем и сообщила своим подписчикам. Но просмотр мыльной оперы, по всей видимости, оказал на Кудрявцеву такое сильное эмоциональное воздействие, что от дальнейших комментариев она решила воздержаться. Не стала она указывать и название сериала, вызвавшего такую реакцию.

"Смотрю турецкий сериал. Всхлипываю. Спасибо за внимание", - написала телеведущая.