Магнитные бури продлятся на Земле до понедельника

Магнитные бури продлятся на Земле минимум трое суток и окончатся только в понедельник. Об этом РИА Новости сообщили в центре погоды "Фобос".

Магнитная буря началась в четверг, 3 октября – на Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка. В пятницу ее интенсивность дорастет до класса G3 и продержится до утра субботы, затем буря утихнет до G2 и G1.

"Только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние", - отметил ведущий специалист центра Михаил Леус.

Как сообщил психолог Александр Кичаев, во время текущей магнитной бури даже здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия и скачки настроения.

"Есть такое понятие, как массовый психоз. Не склонные к метеозависимости люди могут "за компанию" перенять агрессию, стресс, злобу, вспыльчивость", - рассказал он изданию Life.ru.