Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву. Об этом рассказали в пятницу, 4 октября, в правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, следствие допросило по делу экс-адвоката троих свидетелей. Сам Пашаев отказался сотрудничать со следствием. Сбор доказательств продолжается.

Предполагается, что Пашаев взял крупную сумму денег с мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской, пообещав взамен добиться для нее освобождения от ответственности. Если суд признает Пашаева виновным, он сам может оказаться за решеткой на 10 лет.

Ранее источники рассказали, что Пашаеву могут вменить еще одно преступление. Предполагается, что он обманным путем получил 3 миллиона рублей в качестве компенсации за ранение, якобы полученное им на спецоперации, хотя в реальности никакой раны не было.

Актер Михаил Ефремов, нанимавший Пашаева для защиты от преследования за ДТП с летальным исходом, жаловался на давление с его стороны. Ефремов уверял, что хотел раскаяться, однако "полностью попал под его влияние".