В МИД объяснили, от чего зависит угроза вооруженного столкновения с США

Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона. Такое заявление сделал в пятницу, 4 октября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат, вопрос о том, идет ли речь о геополитическом противостоянии или вооруженном, а это уже "зависит от американцев", причем "комплексно, со всех точек зрения".

Рябков также указал, что "до бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается", сообщает РИА Новости.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская администрация прокладывает путь к ядерному конфликту, поощряя украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории. Однако победителей в таком конфликте уже не будет.

Тем временем Канада и страны Северной Европы решили объединиться в коалицию, которая "исключит Россию" как угрозу для Запада в Арктике. Авторы идеи договорились обсудить, в числе прочего, изучение технологий двойного назначения "противников".