Украинские СМИ признали успехи российской армии в ДНР. ВС России продвинулись в Торецке и возле Цукурино на покровском направлении, сообщает украинский аналитический ресурс DeepState.

Аналитики подтверждают продвижение российских подразделений в центральной части Торецка, в районе Центрального рынка. Также отмечают успехи возле Цукурино и охват группировки ВСУ с трех сторон.

По данным подконтрольных киевскому режиму изданий, российские войска также продвинулись в сторону реки Оскол в районе Колесниковки на купянском направлении. ВС России ведут наступление и на кураховском направлении, в районе Катериновки.