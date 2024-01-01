Собянин: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года

С начала 2024 года в столице ввели в эксплуатацию 23 новостройки и передали под заселение 44 жилых комплекса, возведенных по программе реновации. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В целом переселение по программе реновации затронуло свыше 176 тысяч москвичей, они получили новые квартиры или находятся в процессе переезда. При подготовке проекта каждого здания архитекторы учитывают окружающую застройку и исторические особенности района. В эксплуатацию уже введено 327 домов, еще 464 находится на стадии проектирования и строительства. Большое внимание при строительстве жилых комплексов уделяют благоустройству. Во дворах новых домов оборудовали более 500 детских и 350 спортивных площадок, а также обустроили свыше 280 мест для отдыха.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы скоро откроется новый спорткомплекс "Акварис". Сейчас он готов на 65%. Основные работы завершатся уже к концу 2024 года. В новом комплексе будет два бассейна и зал для групповых занятий.

Кроме того, свой "Планетарий" появился в районе Богородское в рамах благоустройства. Игровой комплекс в форме купола установили на большой площадке Краснобогатырской улицы. Пресс-секретарь префекта ВАО Анна Романова рассказала, что дети, играя здесь, смогут развивать свою фантазию.