Рейс Чита-Москва экстренно сел в Новосибирске

Экстренную посадку в Новосибирске совершил пассажирский самолет авиакомпании S7. Рейс Чита-Москва сменил курс из-за нештатной ситуации на борту.

Как сообщили ТАСС в аэропорту имени Покрышкина, одному из пассажиров в полете стало плохо. Экипаж запросил приземление в другом городе. Сейчас с больным пассажиром работают медики.

Самолет авиакомпании S7, самолет отправился из читинской авиагавани около 9:00 (3:00 по московскому времени). Незапланированную посадку лайнер совершил через три часа. В 10:55 (в Москве было 6:55 утра) самолет продолжил путь из Новосибирска в сторону столицы.