Директор ФСБ России Бортников рассказал о количестве наемной силы, которая присутствует в рядах украинской армии

В "Интернациональном легионе" ВСУ воюют 18 тысяч наемников из 85 стран. Больше всего больше всего боевиков из Польши, Франции и Грузии.

"В последнее время фиксируем увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки", - отметил Бортников в ходе своего выступления в Астане на 55-м заседании СОРБ.

В свою очередь Следственный комитет установил факты участия в военных действиях на стороне ВСУ более трех тысяч наемников из 70 государств. К ответственности привлечены 785 боевиков.

Ранее директор ФСБ заявил, что вербовщики исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через интернет.