ФСБ: исполнителей теракта в "Крокусе" вербовали в таджикской диаспоре

Вербовщики исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" были участниками запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан".

Они целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через интернет. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Сами же вербовщики находились в Афганистане.

Кроме того, к теракту причастны подконтрольные Западу украинские спецслужбы, передает "Интерфакс".

"Этот теракт показывает всю опасность применяемых противником методов рассредоточения сил и средств при решении конкретной задачи, призванных затруднить своевременное выявление преступного замысла", - сообщил Бортников в ходе своего выступления в Астане.

"Вилаят Хорасан" принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело.